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Mehmet Özdilek: "İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik"

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik" dedi.

28.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:55 Mehmet Özdilek:
Süper Lig'in 17. haftasında MKE ile 2-2 berabere kalan 'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Maç öncesi Ankaragücü'nün kazanmak için oynayacağını biliyorduk. Oyun başlarken 10 kişi kalacağımızı tahmin etmedik. Maçın başında Barow'un atılması ile 80 dakika 10 kişi oynadık. Rakibin duran toplarda zafiyeti olan bir takım olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili çalışmamız olmuştu zaten. İlk yarıda 2 tane duran toptan güzel 2 gol bulduk. İkinci yarı rakibimiz taraftarı önünde baskı uygulayacağını biliyorduk. Zeki'yi devre arası çıkaracaktım. Kendisi ciddi şekilde hastaydı. İkinci yarı 15 dakika daha oyunda tutmak zorunda kaldık. Çünkü elimizde oyuncu yok. Olcay ilk defa sol bek oynadı. Buraya devşirme oyunculardan oluşan kadroyla geldik. 2-0'dan 2-2 sıkıntılı bir skor gibi gözüyor ama oyunun başından itibaren düşündüğünüz olguda kazanamıyorsan kaybetmemek çok daha önemli. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik. Bu hafta bunu telafi etmek istiyorduk. İkinci yarı 2-1'den sonra fişi çekebilirdik. Hugo karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsaydı galip ayrılacaktık. Oyuncularımın 80 dakika 1 kişi eksikken gösterdiği oyundan memnunum. İkinci yarıya güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mehmet Özdilek, Denizlispor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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