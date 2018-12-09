09 Aralık 2018, 19:58
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Mehmet Özdilek: 'Rakibin Fişini de Çekebilirdik Ama Değerlendiremedik'

Mehmet Özdilek:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın başlarında önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında  yaptığı açıklamada, mücadeleyi kaybettikleri için üzüntülü olduklarını kaydetti.
Maç öncesi iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini ve buna  göre hazırlandıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:
"Oyunun başlangıcında çok net pozisyonlarımız vardı, işi  bitirebilirdik, rakibin fişini de çekebilirdik ama değerlendiremedik. İlk yarı  biraz daha dengeli oyunla rakibe pozisyon vermeden oynamaya çalıştık ve başarılı  olduk. İlk yarıya bir sıfır önde gitmek önemliydi ancak ikinci yarı her anlamda  oyundan uzaktık. 1-1'lik skordan sonra bakıldığı zaman maçın ikinci yarısıyla  müsabakayı çok hak ettiğimizi söyleyemem."
Özdilek, iç sahada kaybettikleri için derin üzüntü yaşadıklarını  belirterek, "Üretkenliğimizde sıkıntı yok, bitiriciliğimizde sıkıntı var.  Önümüzde maçlar var, mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Özdilek

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