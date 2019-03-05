05 Mart 2019, 19:27
»»

Mehmet Özdilek, Şenol Güneş'in Yerine Talip Oldu: Beşiktaş'ı Yönetecek Bilgiye Sahibim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, "Beşiktaş'ta çalışacak inanca, bilgiye ve dinamizme sahibim." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ı yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Özdilek, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Şenol hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de milli takımın başında olacak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum ama kararı yöneticiler verecek." dedi.

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (7)
-: SERGENLE 3 YILLIK SÖZLESME IMZALANMALI
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
NAİM: sergen yalçın gelsin
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BEYKOZLU: istanbulun 39 ılcesının sınırlarını duz sekılde yenıden sınırlandırılması gerek yamuk yumus ılce sınırları nasıl sınırlarımız var bırı kuzeyde bırı guneyde yamuk yumuk 39 ılceyı esıt alanlara bolup vermek gerek
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DENİZ...: şifoyla sergen beraber gelsinler. . .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BJK ÇARŞI: senin daha pişmen lazım şifo senden bir şey olmaz...
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz