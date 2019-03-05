Mehmet Özdilek, Şenol Güneş'in Yerine Talip Oldu: Beşiktaş'ı Yönetecek Bilgiye Sahibim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ı yönetebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Özdilek, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Şenol hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de milli takımın başında olacak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum ama kararı yöneticiler verecek." dedi.