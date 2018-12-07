Mehmet Özdilek: "Tek Düşüncemiz 3 Puan"

07 Aralık 2018 Cuma 14:18



07 Aralık 2018 Cuma 14:18

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Hocasıyla istikrar yakalamış bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Özdilek, "Rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Tek düşüncemiz 3 puanı camiamıza hediye etmek" dedi. Mavi-Beyazlıların teknik direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Khubulov'un sakatlığının sürdüğünü Emrah'ın adalesindeki sıkıntının devam ettiğini açıklayan Özdilek, bu futbolcunun 8-10 gündür antrenman yapamadığını bildirdi. Tshabalala'nın üst adalesindeki problem sebebiyle 15 gündür antrenman yapamadığı bilgisini veren Özdilek, Tshabalala'yı oyunun gidişatına göre Pazar günü kullanabileceğini ifade etti. Bursa deplasmanında takıma yakışmayacak 2 gol yiyerek mağlup olduklarını hatırlatan Özdilek, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:"Geçen hafta deplasmanda kaybettik. Oyunsal anlamda sıkıntı yok, ama iki tane gereksiz, takıma yakışmayacak hatadan iki gol yedik. Daha fazla pozisyon ürettik, gol attık ama maçı lehimize çeviremedik. Onun üzüntüsü var. Artık o maç geçen haftada kaldı. Pazar günü evimizde birlikte oynama alışkanlığı yüksek olan bir takıma karşı oynayacağız. İki yıldır hocasıyla istikrar yakalamış bir takıma karşı oynayacağız. Tek düşüncemiz var; kazanmak. Pazar günü saat 13.30'da maçın oynanacak olması taraftarımızın stadı doldurmasına katkı sağlayacak. Eksikleri irdelemek istemiyorum. Kazanacağımız, bizim belki de ilk devredeki sıralamamızı, yerimizi belirleyecek en önemli maçlardan birisi. Kazanırsak 17 puan yapacağız, önümüzü net göreceğiz. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Özellikle deplasmanda savunmayı, kontratağı iyi yapan takıma karşı oynayacağız. Ama bizim takımımızda 7 haftadır oynadığı oyunla herkesin sevgisini saygısını kazanmış konumda. Bunu devam ettirmek istiyoruz rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli tek düşüncemiz 3 puanı camiamızı hediye etmek."Basın mensuplarının transferlerle ilgili sorularını da cevaplandıran Özdilek, önceliği en taraftaki sorunu çözmeye verdiklerini kaydetti. Yaklaşık bir aydan beri yönetimle transferi konuştuklarını bildiren Özdilek, "Transfer gerçeklerini çok göz ardı etmeyelim. Kolay değil, devre arası oyuncu almak, göndermek zor. Ekonomik maliyeti var. Bununla ilgili yöneticilerle bir aydır konuşuyorum. Konuştuğumuz görüştüğümüz isimler var. Ama bazılarının gelmesinde sıkıntı var, bazılarının ailelerinde sıkıntı var. Biz almak için değil, katkı sağlayacak oyuncuları kulübe dahil etmek istiyoruz. Kulüpte aile ortamı oluşmuş oyuncu grubu var, hem oyuncu kalitesi hem kişilik kapasitesiyle bize uyacak oyuncuları katacağız. Transferin reel tarafı, ekonomik tarafı ne kadar bütçe var, nasıl ederiz, içerde nasıl tasarrufta bulunuluruz bunları çalışıyoruz. Fazla zamanımız yok, 15 günde içinde birçok şeyi netleştirmek gerekiyor" diye konuştu. - Erzurum