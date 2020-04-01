Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mehmet Özdilek'ten duygulandıran doğum günü mesajı

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, doğum günü olması nedeniyle duygusal bir mesaj yayımladı.

01.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:59
Mehmet Özdilek'ten duygulandıran doğum günü mesajı
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, doğum günü olması nedeniyle duygusal bir mesaj yayımladı.

TFF. 1 Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un yeni hocası Mehmet Özdilek, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı. Doğum gününü evinde geçirdiğini ifade eden Özdilek, salgın bittikten sonra taraftarıyla kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Özdilek mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlar, Erzurumspor taraftarımız ve kıymetli futbol ailemiz; Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz hepimizin malumu. Bu ortamda ne kadar o çok sevdiğimiz futbolu, sporu konuşabiliriz bilemiyorum. Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında önce sağlık diyerek bu süreci biz de sosyal izolasyona uygun bir şekilde evimizden takip ediyoruz. Bugün benim için özel bir gün. 01 Nisan doğum günüm. Hatırlanmak çok güzel bir duygu. Bu özel günümüzde gerek arayarak gerek mesajla, gerekse sosyal medyadan doğum günümü kutlayan dostlarımıza, sevdiklerimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bu olağanüstü ortamı hayırlısıyla atlatacağız, yine sevdiklerimize sarılacağız. Sevdiğimiz işimize dönecek, mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Özdilek, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Mehmet Özdilek'ten duygulandıran doğum günü mesajı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi Spor
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Reina o anları anlattı: 25 dakika nefes alamadım Spor
Koronavirüse yakalanan Reina o anları anlattı: 25 dakika nefes alamadım
Badou Ndiaye’den anlamlı yardım Spor
Badou Ndiaye'den anlamlı yardım
Diagne’den eşine olay sözler: Sen aptal mısın? Spor
Diagne'den eşine olay sözler: Sen aptal mısın?
Beşiktaş’tan yeni karar! 1 milyon eurodan fazla verilmeyecek Spor
Beşiktaş'tan yeni karar! 1 milyon eurodan fazla verilmeyecek
Bugüne özel paylaşım! Kevin Durant Afyon Belediyespor’da Spor
Bugüne özel paylaşım! Kevin Durant Afyon Belediyespor'da
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım Spor
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021’e ertelendi Spor
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi

Son Dakika Spor Haberleri

23:23: Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti - Spor 23:01: Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı - Spor 23:00: Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı - Spor 22:45: Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı - Spor 22:44: Fenerbahçe, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı - Spor 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:35: Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi - Spor 22:34: Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım - Spor 22:21: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız - Haber 20:58: Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? - Spor 19:19: Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro - Spor 18:29: Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi - Spor