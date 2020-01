Mehmet Özdilek'ten fikstür tepkisi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacakları maç ile Süper Lig'de oynayacakları 18. hafta müsabakasının fikstüründe adaletsizlik olduğunu savundu.Mehmet Özdilek, Yukatel Denizlispor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.İlk devredeki performanslarını değerlendirerek sözlerine başlayan Özdilek, "22 puan, uzun süre sonra tekrar lige çıkan bir takım için oldukça sağlıklı gözüküyor. 51 puanın olduğu bir dönemi büyük takımların 27-28 puanlarda tamamladığını düşünürsek, hemen hemen her takımın yüzde 50'den fazla kaybı var. İkinci yarı itibarıyla çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Artık 17'den geriye doğru sayım başlıyor. İlk amacımız, ayaklarımızı yere sağlam basarak bu ligin kalıcı takımlarından biri haline gelmek. Bu sene bizim olmazsa olmazımız." ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'in maç planlamasında adaletsizlik olduğunu belirterek, "İkinci yarıya kupada ve ligde zorlu maçlarla başlıyoruz. Kupada Trabzonspor çıkmıştı ve ilk maç deplasmanda. Hem kupa hem lig fikstürü bizi sıkıştıracak gibi gözüküyor. Ligde karşılaşacağımız Galatasaray kupayı çarşamba günü, biz perşembe akşamı sekiz buçukta oynuyoruz. Burada bir adalet yok gibi gözüküyor. Çünkü ligin ilk maçını pazar günü 16.00'da oynayacağız." açıklamasını yaptı.Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları son 16 turu maçına değinen Özdilek, şöyle konuştu:"Kupayı biraz daha farklı statüde değerlendirmek gerek. İki maç oynayacağımız için, ilk maç avantaj yakalayabilir miyiz buna bakacağız. Lige de iyi başlamak istiyoruz. Çünkü ikinci yarı alınacak her puanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Hiçbir müsabakayı da mücadele etmeden, savaşmadan, acı çekmeden kazanma şansınız olmuyor. Bu zorlu sürece hazırlanmaya çalışıyoruz. Umarım lige ve kupaya iyi başlarız. Trabzonspor büyük takım ama kupada yukarılara gitmek istiyorsanız, iki büyük takımı dışarı çıkarmanız gerek. Trabzonspor'un çıkması çok önemli değil. Önemli olan iki kulvarda da sağlıklı bir şekilde gidebilmek. Zaman zaman oynayacağınız bu tür müsabakalarda, büyük takımlar Anadolu takımlarında travma da oluşturabiliyor. Biz burayı sağlıklı geçmek istiyoruz. Önceliğimiz kupada oynayacağımız Trabzonspor maçı olacaktır."Ligin ikinci yarısına Galatasaray deplasmanında başlayacaklarını hatırlatan Özdilek, "Orada da iyi başlamak birinci önceliğimiz. Lig uzun bir periyot. Kupada da tur atlama adına ne gerekiyorsa yapacağız. Biraz da gerçekçi bakmak istiyorum. 10 yıl gibi uzun bir süreden sonra lige dönmek kolay değil. Yeni bir takım oluşturuyor, zaman zaman dalgalanmalar yaşıyorsunuz. Bu seneyi geçiş süreci olarak düşünürsek, ligde kalmak bizi hem ekonomik olarak hem de geleceği planlama adına güçlendirecektir. Bir sonraki adımda bu (Avrupa hedefi) çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla biraz erken gibi gözüküyor." diye konuştu."Ligde kalmak çok kıymetli olacak"Denizlispor'da sezon içinde göreve gelen Mehmet Özdilek, "Lig devam ederken bir takımı almak kolay değil. Çalışmaya başladığım süreçte ivme aşağı doğru ciddi bir şekilde kıvrılmıştı. Bu süreçten, tekrar öz güveni yükselen bir takım periyoduna girdik." şeklinde konuştu.Özellikle oyuncu havuzunun dar olmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok değişken bir kadromuz yok. Cezalı duruma düşen ya da sakatlanan oyuncuların yerine, onların ayarında oyuncumuz yok. Bunu genişletmeye çalışıyoruz ama devre arası olduğu için bu profile uygun oyuncu bulmanız kolay değil. Devre arası da çok uzun bir süreç değil. Bu nedenle (yeni transferlerin) bir an önce takıma katılmaları çok önemli. Bu süreci ne kadar erken atlatabilirsek, oyuncuları bünyemize ne kadar çabuk sokabilirsek, 'gelecek adına çok daha sağlıklı günler bizi bekliyor' diyebilirim. Ligde kalmak çok kıymetli olacak." değerlendirmesinde bulundu.Özdilek, "Hangi bölgelere, kaç oyuncu transfer etmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna, "Savunma anlamında sıkıntımız var. Genelde Anadolu kulüpleri hep ön tarafa ararlar ama bize o konuda nazar değmesin, ön tarafımız iyi işliyor. Savunma anlamında eksiklerimiz var. Giden oyuncular oldu, sakatlarımız var. Zakarya Bergdich'in sakatlığı bir handikap oldu. Sol tarafta ona alternatif oyuncumuz yoktu. Tiago Lopes orayı iyi çevirdi ama 17 haftalık süreçte sadece bir oyuncuya güvenip gidemezsiniz. Sol bek anlamında bir oyuncuyu bünyemize katmaya çalışıyoruz. Stoperde ciddi eksiğimiz var. Alabilirsek 2 stoper almaya çalışacağız. Orta sahada eksiğimiz var. 1-2 orta saha oyuncusu için çalışıyoruz. Minimum 4-5 oyuncuyu kadromuza katarsak, ikinci yarıyı daha sağlıklı, güvenli geçiririz." yanıtını verdi.Beşiktaşlı teknik direktörlerMehmet Özdilek, Beşiktaş'ın üst üste şampiyonluklar yaşayan efsane kadrosundaki birçok ismin, bugünün başarılı teknik direktörleri olmasıyla ilgili, şunları söyledi:"Rıza (Çalımbay) ile çok sık görüşüyorum. 10 gün önce Sergen (Yalçın) hoca ile de konuşmuştum. Açıkçası bizim 'altın jenerasyon' dediğimiz grup, bugün ülke futbolunda söz sahibi teknik adamlar olarak devam ediyor. Hepsi de oldukça başarılı. Diğer Türk teknik adamların da oldukça başarılı bir grafiği olduğuna inanıyorum. Geçmiş ve bugünü kıyas etmek istemiyorum ama oynadığım dönemde hep yabancı hocalarla çalıştık. O gün itibarıyla bakıldığı zaman, ülkelerin en değerli, en kıymetli hocaları belki hem bizlere hem de ülke futboluna çok şeyler sundular ama bugün baktığınız zaman çok yetersiz olduklarını görüyorsunuz. Global dünyada, futbolun her gün değiştiği, geliştiği bir ortamda takip etmek zorundasınız. Etmezseniz, geride kalıyorsunuz. O jenerasyonun iş ahlakı, işe bakış açısı, aldığı kültür, belki bugün başarılı olmamızda bir nebze önemli etkendir. Ancak en önemli şey, yaptığımız işe çok bağlı olmamız. İşi gerçekten doğru yapmaya çalışmamız. Teknik adamlar her zaman başarılı olacak diye bir kaide yok. Zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilir ama bu isimler kendilerini ispat etmiş teknik adamlar. Hepsinin ülke futbolunda daha da güçlü şekilde ilerleyeceklerini tahmin ediyorum.""En başarılı takım Sivasspor, en başarılı teknik adam Rıza Çalımbay"Özdilek, ligde ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk şansı olduğunu kaydetti.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın transfer istediğini anlatan Özdilek, "Doğal olarak hedef değiştiği zaman, muhakkak kadroya takviye yapmak isteyecektir. İlk yarı itibarıyla ligin en başarılı takımı Sivasspor ve en başarılı teknik adamı Rıza Çalımbay. Medipol Başakşehir'i de biraz daha farklı yere koydum. Çünkü kadrosu, oyun anlayışı ve birlikteliğiyle güçlü bir yapıları var. Bu sene şampiyonluk yarışının içerisinde son haftaya kadar olacak gibi gözüküyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un her zaman olduğu gibi yarışta bulunacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "5-6 takımın üst sıraları zorladığı bir lig uzun zamandır görülmüyordu. Genelde 1-2 rakip kalıyorlardı. Bu kadar da puan kaybı olmamıştı. Sivasspor sonuna kadar götürebilir mi? Götürmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü onların da birbirini tanıyan ve oynama alışkanlıkları olan oyuncu grubu var. İyi bir seyirci kitlesi var. Neden olmasın?" diye konuştu."A Milli Takım'ın başarılı olacağına inanıyorum"A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmasını değerlendiren Mehmet Özdilek, "Eleme grubu kuraları çekilip, Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk denildiğinde, insanların kafasında 'Fransa ile İzlanda çıkar' düşüncesi oldu. Milli takımın performans olarak bu periyotta çok sağlıklı bir gidişi var. Bu da zaten başarıyı getirdi. Fransa ile birlikte 2020'ye katılan takım konumundayız. Tabii özellikle uluslararası arenada devamlılık çok önemlidir. Ülke tanıtımı, ülke futbolu, oyuncular ve teknik adamların performansı adına böyle uluslararası turnuvalarda olmak çok önemli."Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020'deki grubundan da çıkacağına inandığını anlatan Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:"Şenol (Güneş) hoca ile 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğümüz var. Buna alışık. Buraları iyi bilen, tecrübesiyle takımdaşlığı iyi oturtmuş bir teknik heyet mevcut. Şenol hoca ile milli takımın başarılı olacağına inanıyorum. Özellikle ilk gruptan çıkmak, bir sonraki turlarda A Milli Takım'ı çok daha güçlü kılacaktır. Çünkü başlangıçlar önemli. Geçmiş yıllarda teknik adamlar, birçok oyuncunun takımında oynamamasının dezavantajlarını fazlasıyla hissetti. Bu jenerasyonun hepsi kendi takımlarının önemli oyuncuları. Bu da milli takımdaki performanslarını çok daha yukarılara çıkardı. Bir süreden sonra aynı iskelet yapıyla oynamaya başladık. Çünkü milli takımlarda çok oyuncu değişmez, bir iskeletiniz olur. Şenol hoca da öyle yapıyor. Hedefi olan, genç bir grup var ve yetenekliler. Ben çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Yarı final, final, neden olmasın? Dünya futbolunda birkaç kulüp ya da birkaç milli takım haricinde herkes herkesi yenebiliyor. Önemli olan oradaki oyuncuların performansları ve oyuna bakış açıları."