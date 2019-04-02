Mehmet Özen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA KAŞ belediye başkan adayı olan Mehmet Özen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA KAŞ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Özen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA KAŞ adayı Mehmet Özen kimdir? BTP ANTALYA KAŞ adayı Mehmet Özen yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Özen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA KAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özen KAŞ ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KAŞ ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Mehmet Özen adlı BTP adayı toplamda 45 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA KAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.