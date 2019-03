Mehmet Özhaseki: "Bizi Hiç Bu İşlere Karıştırmasınlar"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde görüştü. Özhaseki, "8-10 yıl boyunca kendi kendilerine değişik alengirli işler yapanlar, çıkıp dışarıda hesaplaşsınlar, bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar" dedi.Özellikle 1980 ihtilali sonrası Türkiye'nin Turgut Özal'la kazanım elde ettiğini söyleyen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Her bir alanda devrim niteliğinde işler yaptı. O Türkiye'yi dünya ile yarışacak, dünya ile rekabet edecek bir ortama açtığı dönemlerde, yine karşısına çıktılar, her bir söylediğine itiraz ettiler. O tutucu bizim bildiğimiz, ön kesici çalışmalarını o dönemde de muhalefet sürdürdü. Ama rahmetli Özal haklıydı, inanıyordu ve Türkiye'de büyük işler yaptı. Kendi dönemine ait, geriye bakıldığında ona muhalefet edenler bile şimdi onun ne kadar haklı olduğunu ne kadar ön açıcı, ufuk açıcı işler yaptığını tek tek teslim ediyorlar. Bu manada rahmetli Özal'ı da rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.Çelebi'nin, Türkiye üzerinde oynanan oyunları birebir bildiğini söyleyen Özhaseki, destek ziyaretinde bulundukları için ANAP Genel Başkanı ve ekibine teşekkür etti.Ankara'nın üstü tülle örtülmüş bir hazine olduğuna inandığını aktaran Özhaseki, "Yıllardır burada yaşıyorum. Ankara'yı bilen 3 tane insan varsa biri benim diye iddiayla söylüyorum. Çünkü, Ankara'nın 1/100 binlik planlarını yaptıran benim, kentsel dönüşümü baştan sona takip eden benim, Gölbaşı Mogandan başlayarak birçok projenin altına imza atanda benim ve burada ben Ankara'yı nereye taşıyacağımı da çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.Kirli ilişkisi olanların millete hesap vermesi gerektiğini belirten Özhaseki, "Kirli ilişkilere bizi çekemezler, biz orada taraf değiliz. Taraf kendileri, 8-10 yıl boyunca kendi kendilerine değişik alengirli işler yapanlar, çıkıp dışarıda hesaplaşsınlar, bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar. Hesabını da millete versinler. Ankaralı temiz siyaset istiyorsa, kirli ilişkisi olanlar, kirli ilişkilerinin ne olduğunu da millete versinler diyorum" şeklinde konuştu.Bir gazetecinin sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Özhaseki, rakibinin kendisinin ismini kullanarak içeriye çekmeye çalıştığını vurgularken, "Net olarak söylüyorum. Biz karşı tarafın suçlu olup, olmadığını bilmiyoruz. Bizimle ilgisi yok, adamı tanımıyoruz. Ancak, dün basın toplantısı yapıp adli sicil kaydını gösteriyor. Mansur Bey'in yapması gereken şu, o şahsı ve avukatını alacak akşam konuşacaklar, Ankara seyredecek hakikaten doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor. Milletin gözünden kaçamazsınız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.Anket konusunun sorulması üzerine değerlendirme yapan Özhaseki, CHP'nin yeni yönetiminin farklı bir taktiği olduğunu vurgulayarak, "Her seçim öncesi başlıyorlar, 'öndeyiz, acayip fark attık, aldık gidiyoruz zaten' hep böyle olmadı mı geçtiğimiz seçimlerde, seçim günü geliyor. Sandıklar açılıyor, o zaman yeni bir yalan daha başlıyor. 'Çaldılar canım, sahip çıkamadık biz bu sandıklara' ya yapmayın nolur bu ağlaklığı yapmayın. Dürüst olun biraz, siyaset dürüst adam işi, şimdi aynı numarayı yine yapıyorlar. Ben değişmez 31 Mart akşamındaki sonucu size ilan edeyim. O gün yine aynı sözleri söyleyecekler, hiç fark etmiyor bu arkadaşlar için" dedi.ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise yaptığı konuşmada, Özhaseki'ye desteklerini iletmek ve hayırlı olsun demek için ziyarette bulunduklarını aktardı. Turgut Özal'a 1989 yerel seçimlerinde millet tarafından "kulak çekme" operasyonu yapıldığını anlatan Çelebi, "Sonra bir bakıldı ki o zamanki SHP, şimdiki CHP belediyelerine, özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'de belediyelerimiz teslim edildi. Milletimiz bu kulak çekmeden son derece pişman oldular" şeklinde konuştu. Çelebi, "Milletimizi uyarmak istiyoruz. Böyle bir hataya düşmeyelim, özellikle ülkede süren istikrarın, dış ekonomik müdahalelerin zorlu bir şekilde dayatılmaya çalışıldığı dönemde yerel iktidar son derece önemlidir" diye konuştu. - ANKARA