Mehmet Özhaseki, Can Pazarı Yaşanan Olayı Bu Sözlerle Yorumladı: Ufak Tefek Arızalar Olur

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Ankapark'ta roller coaster bozulmuştu. Metrelerce yükseklikte asılı kalan vatandaşlar, raylardan yürütülerek indirilmişti. AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, olayla "Yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızalar olur." dedi.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk'ten Kübra Par'a konuştu. "Bir roller coaster bozulmuş, 'Güvenli değil' diyorlar." sorusuna Mehmet Özhaseki, şöyle cevap verdi:

"UFAK TEFEK ARIZALAR OLUR"

"Doğru değil. Orada sigortayla ilgili çok basit bir arıza olmuş, onu da hemen gidermişler. Yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızalar olur. Oradaki oyuncakları ben de güvenli diye biliyorum."

Özhaseki, konuşmasının sonrasın şu ifadeleri kullandı:

"İNSANIN DAHA DEĞİŞİK İHTİYAÇLARI DA VAR"

"Bir şehirde mutlaka kültür sanat ve spor faaliyetlerinin olması lazım. Ayrıca meşru eğlence tesislerinin de olması lazım. İnsanlar bunu gördüğünde oraya doğru koşuyor, çünkü sadece evleriyle işleri arasında gidip gelen, bunun dışında hiçbir şey düşünmeyen varlıklar değiller. 'Su akıyor, otobüs de çalışıyor, yeşil alan da var, daha ne istiyorsunuz kardeşim?' diye düşünürsek şehirleri kocaman bir huzurevine döndürürüz. Şehirler huzurevi gibi olmaz, insanın daha değişik ihtiyaçları da var."

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

"DÜNYADA EN AZ 10 YERDE GÖRDÜM"

"Bir insan müzik dinlemek, resimle uğraşmak, spor yapmak ister. Böyle gençlerin, çocukların gittiği aktivite yerleri de dünyanın büyük kentlerinde var. Dünyada en az 10 yerde gördüm. "Bu nereden çıktı? Neden buraya para harcandı?" gibi sözler hakikaten büyükşehirler için garip olur. Bugünkü 1 milyon 100 bin sayısı da Ankara halkının böyle şeylere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yoksa herkese alışveriş merkezlerinde tur atmaktan ibaret bir hayat kalacak."