Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var

Cumhur İttifakı Ankara adayı Mehmet Özhaseki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne" diyen Özhaseki, şunları söyledi: " Bizler de üç ay boyunca seçim kampanyamızda dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince derimizi anlatmaya çalıştık. Anlattığımız projeler insanımızın hoşuna gitti. Bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Bizleri Ankaralı hemşerilerimizin sevdiğinin de farkındayız. Ancak seçimleri bir tek projeler ve adaylar etkilemiyor. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dün de böyle bir sonuç tecelli etti. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. "

"SANDIKLARDA CİDDİ HATALAR VAR"

Sandıklarda ciddi hatalar olduğunu iddia eden Özhaseki, "Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da binlerce sandıkta çok bariz hatalar var. Onların düzeltilmesini bekliyoruz. İtirazın sebebi ille de biz alalım kaygısı değildir. Atılan bir oy bile zayi edilmemelidir. Önümüzdeki günlerde hayırlı bir sonuç alırız." dedi.