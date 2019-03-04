Mehmet Özhaseki Güdüllülerle Buluştu

Kaynak: İHA

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Güdül'de vatandaşla bir araya geldi. Güdül meydanında halka seslenen Özhaseki, "Söz verip yapmadığım bir tek projem olmadı" dedi.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Güdül'de vatandaşla bir araya geldi. Güdül meydanda halka seslenen Özhaseki, "Ömrüm belediyecilikle geçti, hizmetle geçti. Gittiğim her yerde iyi işler yapmaya çalıştım. Bugün Paris'te bir hizmet varsa, benim bıraktığım belediyede yoksa söyleyin dedim" ifadelerini kullandı."Biz dersimize çalıştık ve milletimize 5 yıl içerisinde neler yapacağımızı tek tek söyledik" diyen Özhaseki, "Kızılırmak'ın üstüne baraj yaptırdım. 70 km su tuttu. Elektrik üretiyoruz. Şehrin neredeyse yarıya yakınının elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Belediye olarak o baraja 1 TL harcamadık. Bu bir zihniyet işidir, iyi niyet işidir. Eğer siz iyi niyetle ortaya çıkarsanız, çalışırsanız Allah da yardım ediyor. Ama niyet bozuk olursa iş başından beri kötü gidiyor. Bakanlık döneminde de binlerce gariban kardeşlerimizin evini yaptık. Ömrümüz hizmetle geçti. Bakanlığım döneminde Ankara'nın her bir ilçesini tek tek incelemiş, üzerinde emeği olan bir kardeşinizim. Ankara'nın 1/100 binlik planlarını yaptırıp, üzerinde çalışıp, altına imza atan kardeşinizim. Şehir nereye doğru gelişecek, neler yapılacak, ilçelerimizde ne eksik var diye bilen bir kardeşinizim. Ömrüm zaten belediyecilikle geçti. 3 ay boyunca 30 kişilik bir ekiple projeler hazırladık. Ulaşımda, raylı sistemler nereden başlayacak bereye gidecek, yeşil alanlar nerede olacak, kültür sanat projeleri neler olacak, Ankaramızda ticaret, sanayi nasıl gelişecek diye bir kitap bastırdık altına da imzamızı attık. Biz dersimize çalıştık ve milletimize 5 yıl içerisinde neler yapacağımızı tek tek söyledik. Bu bizim size olan saygımızdan kaynaklanıyor. Aynı zamanda partimize ve ekibimize olan güvenimizden kaynaklanıyor. Biz dersimize çalışıyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu."Söz verip yapmadığım bir tek projem olmadı"Özhaseki, adaylığı açıkladınız günden itibaren 30 kişilik bir ekiple Ankara için projeler hazırladıklarını ve bunları kitap haline getirdiklerini belirtti. Hazırladıkları projeleri anlatmanın vatandaşa duydukları saygıdan kaynaklandığını açıklayan Özhaseki, şunları kaydetti:"Bizim hayret edip üzüldüğümüz bir konu var. 25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırladık. Karşı tarafta iki tane daha aday var. CHP'nin adayından şu ana kadar bir tane proje duymadık. Aday oluyorsanız biraz insanlara olan saygımızdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. Oturup Ankara'da neler yapacağınızı tek tek yazmanız lazım. Sonra insanların huzuruna çıkıp yapacaklarınızı söylemeniz lazım. Bunu yapmazsanız insanlar gülerler. Anadolu'nun en ücra köşesinde bütün adaylar çıkıp projelerini açıklıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var. Bir manifesto yayınladık. Herkese dedi ki, 'Bölgenizde ne yapacaksınız yazın, altına imza atın, halka açıklayın'. Bütün arkadaşlarımız bunu yapıyorlar. 2 aydır zorluyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine adaysanız söyleyin diyorum. Ne yazık ki bir şey alamadık. Sadece basın sıkıştırınca arkadaş 'çok ciddi bir projem var' dedi. Su paralarını düşüreceğim gerçi onu da 'Mustafa Tuna düşürdü' dedi. Gerede'den su geliyor. 300 milyon TL masraftan belediye kurtuluyor. Yüzde 30 geri çektik. Su ucuzladı. Şimdi CHP'nin adayının tüm projeleri bitti. Ne yapacaksın 5 sene? Yavaş yavaş diyor slogan öyle. Yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. 5 bin tane proje var. Koşa koşa yapacağız. Millet bizden çalışmamızı istiyor. Ankara sanayisinde üretip vagonlarımızı buradan çalıştırmış bir kardeşinizim. Kendi sanayimizi de kalkındırdık. İlk UEFA standartlarında stadyumu devletin kesesinden 1 TL harcamadan yaptırmış bir kardeşinizim. Söz verip yapmadığım bir tek projem olmadı.""Sizler bizleri uygun görüyorsanız bizler hizmet etmek için hazırız"Türkiye'nin son 3-4 yıl içinde başına bela olan terör örgütlerinin olduğunu kaydeden Özhaseki, bu terör örgütlerinin Meclisteki uzantılarına da seslenerek, "Bunlardan bir tanesi PKK, bir tanesi FETÖ, birisi DEAŞ. İçlerinde özellikle FETÖ çaktırmadan siyasete sızmakta çalışıyor, DHKPC de bir siyasi uzantıyla mecliste temsil ediliyor. O siyasi uzantıya diyoruz ki, seçildiniz Meclis'e geldiniz. Bu PKK'ya dönün deyin ki biz teröre karşıyız. Daha bir gün ağızlarından bunu duyamadık. Çıkıyorlar diyorlar ki, 'Biz barıştan yanayız. İki taraf da silah bıraksın'. Ne demek silah bıraksın? Türkiye Cumhuriyetinin askeri polisi silah mı bırakacak? Siz kimsiniz lanet adamlar. O siyasi uzantıya diyoruz şimdi kandırmadan Ankara'da herkesi kandırmaya çalışıyor. Biz ülkenin geleceğini düşünüyoruz. Bizim niye ittifak kurduğumuz çok net. Bu millet bunlardan çok akıllı. Oynanan oyunları da görüyor. Sizler bizleri uygun görüyorsanız bizler hizmet etmek için hazırız.Tek kanatlı kuş olmaz. Burada ilçe belediyemizin bütçesi belli. Büyükşehir'in imkanları geldiği zaman burada hizmet tamamlanır" açıklamasında bulundu.Programa Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın da katıldı.Özhaseki konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatanda kuruyemiş ve simit dağıtan Özhaseki, vatandaşla çay içerek sohbet etti. - ANKARA