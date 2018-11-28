Mehmet Özhaseki: İstanbul Adayında Ufak Tefek Pürüzler Vardı, Hallolmayacak Şeyler Değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, "İstanbul adayınızla ilgili sorun çözüldü mü? Binali Bey aday olacak mı?" sorusunu "Ufak tefek pürüzler vardı. Hallolmayacak şeyler değil" diye yanıtladı.

"HALLOLMAYACAK ŞEYLER DEĞİL"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Özhasek'nin İstanbul yorumu: Hallolmayacak şeyler değil" başlığıyla yayımlanan yazısında " MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmayacak olması MHP'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye bulundurmayacağı anlamına gelmiyor" hatırlatmasında bulundu.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİNDE BİR MHP'Lİ GRUBUN OLMASI HEDEFLENİYOR"

"MHP'li meclis üyelerinin de AK Parti listelerinden aday gösterilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir MHP grubu olması hedefleniyor" diyen Zeyrek, devamında "İki partinin il başkanlıkları, Ankara'da belirlenecek rakamlar doğrultusunda birlikte hareket edecek ve MHP'li isimler, kontenjan sıralarına yerleştirilecek" ifadesini kullandı.