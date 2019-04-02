Mehmet Özhaseki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ankara büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki ile ilgili seçim sonuçları ve Ankara büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ankara büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ankara aday yarışı ve Ankara seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ankara Seçim Bilgileri

Ankara büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ankara büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ankara büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

Ankara büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki, Ankara yarışında % 47,10 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Özhaseki toplamda 1.536.908 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Özhaseki Kimdir?

Mehmet Özhaseki ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Hacettepe Universitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başladığı yükseköğrenimini İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1994'e kadar ticaret ile iştigal eden Özhaseki, aynı yıl yapılan mahalli seçimlerde Kayseri-Melikgazi Belediye Başkanı, 1998'de de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Milletvekili olarak seçilen Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile 65. Hükümet'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerini yürüttü. Halen Genel Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Kayseri Milletvekilliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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