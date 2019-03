Mehmet Özhaseki, Ümitköy Seçim Ofisi Açılışına Katıldı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki , Mutlukent Mahallesi'nde bulunan Ümitköy seçim ofisinin açılışına katıldı. Özhaseki, "Eskiden belediyelerde çalışanlar sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde oturur maaş günü belediyeye gelip paralarını alırdı" dedi.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki , Ümitköy seçim ofisi açılışında Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş 'a yüklendi. Seçime 5 günden az kaldığını hatırlatan Özhaseki, "Ben üç aydır meydanlardayım proje anlatıyorum. Ankara'ya nasıl faydalı olurum diye düşünüyorum ama karşı tarafta öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Şırnak 'ın evladı Mehmet Özhaseki , hoş geldin"Ömrünün belediyecilik yaparak geçtiğini söyleyen Özhaseki, 21 yılı aşkın belediye başkanlığı sırasında Kayseri 'ye çağ atlattığını belirtti. 2 yıl yaptığı bakanlık görevinde ise yine belediye ve çevre işleriyle uğraştığının altını çizen Özhaseki, "Cenabı Hak da benim ömrümü belediyecilikten yana yazmış. 1994 öncesinde öğrenciliğim Ankara'da geçti. İstanbul 'u da biliyorum. Eskiden belediyelerde çalışanlar sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde oturur maaş günü belediyeye gelip paralarını alırdı. Su gece yarısı gelir, çöp dağları patlar umurlarında değil. Biz hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu yüzdendir ki vatandaşımızın istekleri bizim için önemli. Geçenlerde Şırnak'a gittim, bir stadyum açılışına. Oradaki bir pankart dikkatimi çekti. Pankartta 'Şırnak'ın öz evladı Mehmet Özhaseki, hoş geldin' yazmışlar. Amerika 'da birçok ırk ve din var, orada yaşayanlar niye birbirlerine düşmüyor. Niçin bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. İnsanlar değişik yerlerde doğmuş olabilirler ama Ankara'da yaşıyorlar. Burası başkent. Biz arkadaşlarımızla oturduk çalıştık, Ankara'nın neye ihtiyacı varsa projelerimizi yazıp altına imzamızı attık. Bu iş '5 sene sonra yapamadığımız ne varsa bizden hesap sorun' demek için yapılır. Ama bizden başka kimse kitap yazıp projelerinden bahsetmedi. Biz projelerle konuşmaya başlayınca şaşırdılar. 2 buçuk aydır diyorum ki; 'neyse projeniz çıkın açıklayın' ama projeleri yok" şeklinde konuştu. CHP ve İYİ Parti 'nin görünmeyen bir ortağı var""Millet İttifakı'nın görünmeyen bir ortağı var" diyen Özhaseki, "Karşı tarafta bir ittifak var buna şikayetimiz yok. CHP ve İYİ Parti'nin görünmeyen bir de ortakları var. Bunu niye saklıyorsunuz. Evlatlarımızın katilinden, üstü kapalı medet umuyorsunuz ama çıkıp Ankara halkına bunu anlatamıyorsunuz. Ama gerçeklerin her zaman açığa çıkma gibi bir huyu var. Kandil 'den ses geliyor ve siyasi uzantısı diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz.' Değerli kardeşlerim çok çirkin bir oyun var ortada bunu söyleyemiyorlar" dedi.Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'a sert eleştirilerde bulunan Özhaseki, "Söylemekten bile hicap duyduğum bir olay var. Rakibimin kişiliğine bir şey demiyordum. Ben üç aydır meydanlardayım proje anlatıyorum. Ankara'ya nasıl faydalı olurum diye düşünüyorum ama karşı tarafta öyle bir şey yok. Bizim karşı taraftaki rakibimizin bazı hünerleri var. Gazetelere çıktı, televizyonlara çıktı. Ben de sanıyorum ki; arkadaş anlatacak ve kendini savunacak. Arkadaş geldi, bir yazı okudu ve gazetecilerin sorularını cevaplamadan ayrıldı. Bir de arkasından, 'O Haseki yok mu o Haseki' diyor. Yahu kardeşim benim bu işle ne alakam var. Avukatları çağırttım ve dosyaları inceledim. 'Eğer suçu yoksa iftira büyük günah, diyerek arkadaşa yüklenmeyin diyeceğim ama suçluysa onu rezil etmek için elimden geleni yapacağım' dedim. Sonuç olarak 100 bin çiftçinin vebali var ortada. Ortada bir senet var. Bölüşüm yapılmış ama çok alacaksın, az alacaksın hesapları yapılıyor. Sahte senedi nereden buldun kardeşim. Televizyonda da bu çelişki sorulunca, 'bilmiyorum ki koynundan mı çıkardı' diyor. Niye yalan söylüyorsun kardeşim. Sonra da bir numara yapılıyor, 'ben çok mağdurum' diye. Sonra da bir takım mafya ağzıyla yazılan mesajlar var. Senin neren masum. Allah seni ıslah etsin. Böyle bir çirkinlikle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı."Sonuç ne olursa olsun bu 3 ayı unutmayacağım"Ümitköy seçim ofisi açılışına katılan Cumhur İttifakı Çankaya Belediyesi Başkan adayı Amber Türkmen ise şu şekilde konuştu:"3 aydır, canı gönülden dedik ve yola çıktık. AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla tek yürek olduk. Çalışmalarımızın son günlerine geldik. Her yerde gönüllere girdik, gittiğim her yerde Amber Başkan hoş geldin diyorlar. 'Kadın fedakardır, kadın kendisini adar, biz kadın aday istiyoruz' diyorlardı bu çağrıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi. Tabii bir teşekkürüm de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'ye. Katıldığı her yerde, ' Çankaya adayımız Amber Türkmen 'dir' dedi. Çok keyifli bir seçim dönemi gerçekleştirdik. Sonuç ne olursa olsun bu 3 ayı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu kardeşiniz her zaman yanınızda olacak. Nereye baksanız beni göreceksiniz ama biliyorum ki gönüllerinizde zaten yerimi aldım. Ankara'nın büyük bir şansı var, o da Mehmet Özhaseki. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Ankara'yı yöneteceğiz. Kadın dostu bir kent için desteklerinizi bekliyorum." - ANKARA