Mehmet Özkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Nevşehir belediye başkan adayı Mehmet Özkan oldu. İyi Parti adayı Mehmet Özkan, Nevşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Nevşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Nevşehir belediye başkan adayı Mehmet Özkan ile ilgili seçim sonuçları ve Nevşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Nevşehir belediye başkan adayı Mehmet Özkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Nevşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Nevşehir aday yarışı ve Nevşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Nevşehir Seçim Bilgileri

Nevşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 217 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 217 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Nevşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Nevşehir toplam seçmen sayısının ise 70.906 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.003 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Nevşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özkan, Nevşehir yarışında % 10,27 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mehmet Özkan toplamda 5.980 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Özkan Kimdir?

1960 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Özkan, 1997 yılından kentteki özel bir şirkette personel müdürü olarak göreve başladı. 2006 yılında emekli olan Özkan halen inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

2014 yılındaki yerel seçimlerinde AK Parti Nevşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

İyi Parti Nevşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.