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Mehmet Öztürk: "İki takım da çok iyi mücadele etti"

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, "İki takım da çok iyi mücadele etti" dedi.

20.10.2019 21:29Mehmet Öztürk:
Adanaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öztürk, "İki takım da çok iyi mücadele etti" dedi.

Öztürk, ligin 8. haftasında evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Biz biraz şanssızdık. Maça başlamadan Eze'nin sakatlığı buraya gelmeden de Renan'ın sakatlığı oldu. Ancak maçın sonunda iki takımda kazanabilirdi. Puanları paylaştık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Maçın sonunda Engin hocamın atılması biraz ağır oldu gibi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Mehmet Öztürk, Adanaspor, Spor

Kaynak: İHA

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