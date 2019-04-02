Mehmet Şah Tutuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR SİLVAN belediye başkan adayı olan Mehmet Şah Tutuş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR SİLVAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Şah Tutuş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR SİLVAN adayı Mehmet Şah Tutuş kimdir? BTP DİYARBAKIR SİLVAN adayı Mehmet Şah Tutuş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Şah Tutuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR SİLVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Şah Tutuş SİLVAN ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. SİLVAN ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Mehmet Şah Tutuş adlı BTP adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Şah Tutuş Kimdir?

Mehmet Şah Tutuş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR SİLVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.