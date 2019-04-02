Mehmet Sait Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek oldu. CHP adayı Mehmet Sait Şimşek, ERZURUM büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ERZURUM büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek ile ilgili seçim sonuçları ve ERZURUM büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sait Şimşek oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ERZURUM büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ERZURUM aday yarışı ve ERZURUM seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ERZURUM Seçim Bilgileri

ERZURUM büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.284 olduğu belirlendi.

ERZURUM büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.284 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ERZURUM büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,35 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ERZURUM büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 498.556 olduğu belirlendi.

ERZURUM büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 405.591 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Sait Şimşek, ERZURUM yarışında % 2,44 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mehmet Sait Şimşek toplamda 9.378 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Sait Şimşek Kimdir?

Mehmet Sait Şimşek, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.



CHP ERZURUM büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.