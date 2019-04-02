Mehmet Sarıçobanoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA FİNİKE belediye başkan adayı olan Mehmet Sarıçobanoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA FİNİKE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Sarıçobanoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA FİNİKE adayı Mehmet Sarıçobanoğlu kimdir? BTP ANTALYA FİNİKE adayı Mehmet Sarıçobanoğlu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Sarıçobanoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA FİNİKE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Sarıçobanoğlu FİNİKE ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. FİNİKE ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Mehmet Sarıçobanoğlu adlı BTP adayı toplamda 102 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA FİNİKE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.