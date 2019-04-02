Mehmet Saygılı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. AK Parti adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırıkkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı ile ilgili seçim sonuçları ve Kırıkkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırıkkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırıkkale aday yarışı ve Kırıkkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırıkkale Seçim Bilgileri

Kırıkkale belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırıkkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırıkkale toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kırıkkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Saygılı, Kırıkkale yarışında % 41,96 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Saygılı toplamda 45.487 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Saygılı Kimdir?

1969 yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Saygılı Atatürk Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini yaptı. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam eden Saygılı, 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı'nın, Kırıkkale Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Universitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Saygılı, evli ve üç çocuk babası.

AK Parti Kırıkkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.