Mehmet Sekmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzurum büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen ile ilgili seçim sonuçları ve Erzurum büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzurum büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzurum aday yarışı ve Erzurum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzurum Seçim Bilgileri

Erzurum büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.284 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.284 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzurum büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,35 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzurum büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 498.556 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 405.591 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Sekmen, Erzurum yarışında % 62,80 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Sekmen toplamda 241.742 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Sekmen Kimdir?

1958 de Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kılıççı Köyünde dünyaya geldi. İlkokula köyünde başlayan

Sekmen İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. İstanbul Universitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık ihtisasını tamamladı. İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra Mali Müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı. Gençlik yıllarından itibaren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartalda 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. Genel Seçimlerde 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı. Evli ve 4 dört çocuk babasıdır.

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