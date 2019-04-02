Mehmet Selçik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ELAZIĞ ALACAKAYA belediye başkan adayı olan Mehmet Selçik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ELAZIĞ ALACAKAYA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Selçik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ELAZIĞ ALACAKAYA adayı Mehmet Selçik kimdir? BTP ELAZIĞ ALACAKAYA adayı Mehmet Selçik yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Selçik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ELAZIĞ ALACAKAYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Selçik ALACAKAYA ilçesinde % 0,55 oranında oy almıştır. ALACAKAYA ilçesinde % 0,55 oranında oy olan Mehmet Selçik adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Selçik Kimdir?

Mehmet Selçik, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı oldu.

ELAZIĞ ALACAKAYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.