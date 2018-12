Mehmet Sepil: "Bizi Göztepe Yapan Değerlere Sadık Kalmalıyız"

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil , kendilerini Göztepe yapan değerlere daha sadık kalmak zorunda olduklarını belirterek, "Her mağlubiyetten sonra başlayan her dedikoduların üzerine atlarsak, hem camiaya hem Göztepe'ye zarar verir" şeklinde konuştu.Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada üst üste alınan başarısız sonuçlar sonunda teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıklarını ve Kemal Özdeş ile anlaştıklarını söyledi. Her takımda olduğunu gibi netice alamama gibi bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Sepil, "Özellikle bunu yakın zamanda Okan Buruk döneminde de yaşadık. O zamanda 7 maçta 5 mağlubiyet almıştık. O zaman da Okan beni arayıp devam etmek istemediğini söylemişti. Esasında ligin başında hem futbol hem de sonuç olarak şikayetçi olmadığımız bir yerdeydik. Son birkaç haftadır özellikle oynadığımız futbolda bir düşüş oldu. Bunlar sonuca yansıdı. Bunun sonucunda geçen hafta Sivas maçından sonra Bayram hocamızla yollarımızı ayırdık. Bayram hoca, bizim Göztepe'de teknik direktörlerde aradığımız vasıfları taşıyan bir insandı. Neticede Türkiye 'deki bulunduğumuz futbol yapısı içinde başarısızlıklar geldiği an kişilerin gardı çabuk düşüyor. Yöneticiler, teknik direktörler, oyuncular, taraftarlar ve camia... Buna hepimiz dahiliz" dedi."Kemal hoca çok istekliydi"Göreve gelen Kemal Özdeş'in Göztepe'ye gelme konusunda çok istekli olduğunun altını çizen Sepil, "Kemal hocanın kariyerine baktığımızda Göztepe'yi götürmek istediğimiz noktaya götürebileceğine inandık. Özelikle son yıllarda Kasımpaşa 'da gösterdiği performans oldukça etkiliydi. Özellikle yeni oyuncu çıkarma yolunda çok başarılı olduğunu gördük. İlk görüşmemde Kemal hocanın Göztepe'yi ne kadar çok istediğini gördüm. Bu beni çok etkiledi. Ben teklifte bulunduğumda, 'Ben Göztepe'ye gelip bir başarı hikayesi yazmak istiyorum' dedi. Bu bizim için çok önemliydi. Bu sefer umuyorum ki hocamız ile bir ahenk ve başarı yakalayalım. Bu konuda kendisine güvenim tam" diye konuştu."Sorumlusu benim"Göztepe'de transferleri kendisinin gerçekleştirdiğini ve bunların sorumlusunun kendisi olduğunu ifade eden Sepil, "Son 2 yıldır zamanımı tamamen Göztepe'ye ayırmaya başladığım andan beri, transferlere olduğu gibi ben bakıyorum. Bunların iyisiyle kötüsüyle sorumlusu benim. Burada bir sistem var. Devre arası da bu sisteme göre çalışacağız. Bizim bir onay sistemimiz var. Hocalarımıza danışıyoruz. En sonunda da neticede transferi son karar olarak ben yürütüyorum. Burada dolayısıyla kişi gelecek, tavsiye edecek gibi bir durum söz konusu değil. İki senedir scoutın onayından geçmeyen hiçbir kişiyi almadım, almam da. Neticede Türkiye bu işler kötü gittiğinde bunları söyleyenler ticari amaçla söylüyorlar. Camiamız şu konuda rahat olsun, bu düzenin farkında olduğumuz için özellikle bu düzenden nemalananları bu camiadan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Urla 'da bu işleri yöneten arkadaşların işi doğru yapamadıklarına dair bir resim çizilmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Mutlaka benim yanlışlarım başarısızlıklarımız var. Bunun başında da ben varım. Sorumluluk iyisiyle kötüsüyle bana ait" diye konuştu."Bu takımı şampiyonluklar için kurmadık"Başarısızlıklar ortaya çıktığında kulüp değerlerine daha çok sadık zorunda olunması gerektiğini vurgulayan Sepil, "Başarısızlıklar geldiğinde daha dikkatli ve sabırlı davranmak zorundayız. Bizi Göztepe yapan değerlere daha sadık kalmak zorundayız. Bu takımı şampiyonluklar için kurmadık. Biz başarı aşığı değiliz diyoruz. Bunu aynı zamanda davranışlarımıza da daha fazla yansıtmamız gerekiyor. Sadece galibiyet için kurulmayan bir kültürün temsilcisiyiz. Her mağlubiyetten sonra bir iki amaçla başlayan her dedikodunun üzerine atlarsak, bu durum hem camiaya hem Göztepe'ye zarar verir" ifadelerini kullandı."Halil kontratı hak etti"Göztepe'nin sembol oyunculara ihtiyacı olduğunu ifade eden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halil, Göztepe için özel. Halil'in gitmesine hiçbir şekilde razı olmazdım. Bizim sahip olacağımız sembollere ihtiyacımız var. Benim için Halil de onlardan biri. Halil şu an aldığını kontratı hak etmiş bir oyuncu." - İZMİR