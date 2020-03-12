Mehmet Sepil: "Spor için virüs olayı oldukça zor"
Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" diye konuştu.
12.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:57
Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir 'in Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile oynayacağı maç öncesinde Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik sebeplerden maça gelemeyecek olanlar olsa da önemli bir bölümün tribünlerde yer alacağını belirten Sepil, "Başakşehir'i Türk takımı olarak desteklemeye geldik. Burada bildiklerimiz var, çıkışta daha net fikrimiz olur. Korona virüs durumunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Bugün ben arabada gelirken maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı bilgi aldım. Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Şu an böyle bir karar alındı maçlarla ilgili. Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" dedi. - İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir 'in Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile oynayacağı maç öncesinde Göztepe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik sebeplerden maça gelemeyecek olanlar olsa da önemli bir bölümün tribünlerde yer alacağını belirten Sepil, "Başakşehir'i Türk takımı olarak desteklemeye geldik. Burada bildiklerimiz var, çıkışta daha net fikrimiz olur. Korona virüs durumunu zaten çok yakından takip ediyoruz. Bugün ben arabada gelirken maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı bilgi aldım. Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Şu an böyle bir karar alındı maçlarla ilgili. Spor için oldukça zor virüs olayı. Maalesef bütün dünyayı çok etkiledi" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Sepil, Başakşehir, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi