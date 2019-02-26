Mehmet Sepil: "Tamer Tuna'nın Aklı ve Kalbi Göztepe'de"

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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeniden göreve gelen Tamer Tuna'nın tüm benliğiyle Göztepe'de olduğunu belirterek, camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve gelen Tamer Tuna ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, telekonferansla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özdeş ile yolların ayrılmasından önce hiçbir teknik adamla görüşmediklerini ifade eden Sepil, "Trabzonspor'a kaybedince puan olarak oldukça zor bir duruma düştük. Hiç ummadığımız ve planlamadığımız bir noktadayız. Bunun sonucu olarak Kemal Özdeş ile cumartesi akşamına kadar bir aradaydık. Hatta Kemal hocanın ilk sözü de 'Ayrılmam en doğrusu' oldu. Uzun süren görüşmelerin sonunda ayrılığın Göztepe'nin menfaatleri doğrultusunda olduğuna karar verdik. Kendisi de bizde ekstra hiçbir şey talep etmedi. Ancak bu ayrılıktan önce hiç kimseyle görüşmedik" ifadelerini kullandı."Tuna'nın gelişi Göztepe'nin menfaatine"Söz konusu ayrılığın ardından Tamer Tuna ile çok kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Sepil, "Hocamızla yollarımızı ayırdıktan sonra Tamer Tuna'da 'Göztepe'ye her türlü yardıma hazırım' mesajını aldım. Onun üzerine dün öğlen buluştuk ve durumu konuştuk. Yaptığımız değerlendirmelerde Tamer hocamızın gelişinin Göztepe'nin menfaatine olacağına karar verdik. Çok kısa kontrat konuşmasının ardından hem önümüzdeki 11 haftayı hem de gelecek yılların Göztepe'sini konuştuk" dedi."Buradan hep beraber çıkacağız"Geçen sezon yaptığı 'Aklı ve kalbi Göztepe'de olanlarla yola devam edeceğiz' açıklamasına da atıfta bulunan Göztepe Başkanı Sepil, Tuna'nın aklının ve kalbinin Göztepe'de olduğunu belirtti. Sepil, "Herkes haklı olarak neden geçen yıl ayrıldınız diye soruyor. Geçen sezon devre arasında hocamıza yeni sözleşme önerdik. Ancak hocamız o dönem imzalamak istemedi. Ben hep birlikte hayalini kurduğumuz Göztepe'ye, hocamızın kafa olarak hazır olmadığını düşündüm ve sezon sonunda yollarımızı ayırdık. Biz de yeni yapılandırmalara gittik ancak başarılı olamadık. Dün yaptığım görüşmede hocamızın aklının, kalbinin Göztepe'ye hazır olduğunu ve bunu birlikte başarabileceğimizi gördüm. Önümüzde çok önemli 11 hafta var. Kulüp olarak hocamızla camiamızla kenetlenerek hep birlikte Göztepe'yi içinde bulunduğu yerden çıkarmalıyız" diye konuştu.Tuna çok mutluKısa bir açıklama yapan Tamer Tuna ise geçen sezon alınan başarılara yenilerini eklemek istediklerini söyledi. Tuna, "Kalbim ve ruhumla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen yıl güzel şeyler gerçekleştirdik. Geriye dönmeden, tecrübeler kazanarak sezon bitene kadar her şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Seneye ve daha sonraki yıllara tüm idealleri taşımak istiyoruz. Umarım iyi bir şekilde bu sonuca varacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR