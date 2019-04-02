Mehmet Serhat Serdaroğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUĞLA YATAĞAN belediye başkan adayı olan Mehmet Serhat Serdaroğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA YATAĞAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Serhat Serdaroğlu isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUĞLA YATAĞAN adayı Mehmet Serhat Serdaroğlu kimdir? DP MUĞLA YATAĞAN adayı Mehmet Serhat Serdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Serhat Serdaroğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUĞLA YATAĞAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Serhat Serdaroğlu YATAĞAN ilçesinde % 5,70 oranında oy almıştır. YATAĞAN ilçesinde % 5,70 oranında oy olan Mehmet Serhat Serdaroğlu adlı DP adayı toplamda 1.805 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA YATAĞAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.