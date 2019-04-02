Mehmet Şevik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR BALYA belediye başkan adayı olan Mehmet Şevik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR BALYA ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Mehmet Şevik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR BALYA adayı Mehmet Şevik kimdir? BTP BALIKESİR BALYA adayı Mehmet Şevik yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Şevik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR BALYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Şevik BALYA ilçesinde % 1,63 oranında oy almıştır. BALYA ilçesinde % 1,63 oranında oy olan Mehmet Şevik adlı BTP adayı toplamda 164 adet oy sayısına ulaştı.

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