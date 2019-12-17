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Mehmet Şimşek'in Katar Büyükelçisiyle buluşması kulisleri hareketlendirdi

Adı yeni partiler ile anılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'nın ünlü bir kebapçısında Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi ile buluşması kulislerde farklı yorumları da beraberinde getirdi.

17.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:24

Partisini 2020'nin başında kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın partisine katılıp katılmayacağı merak edilen Mehmet Şimşek Büyükelçisiyle buluştu. Şimşek'in buluşması siyaset koridorlarını hareketlendirdi.

Adı yeni partiler ile de anılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Büyükelçisi Mubarak Al-Shafi ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Şimşek, Ankara'nın ünlü bir kebapçısında Katar Büyükelçisiyle buluştu. Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alması beklenen eski bakan Şimşek'in, parti kurma çalışmaları sürerken Katar Büyükelçisi Salem Mubsrak Shafi ile yemekte buluşmasının, Ankara kulislerinde farklı yorumlara yol açtığı belirtiliyor.

İKİ İSİMLE DE GÖRÜŞÜYOR

Yeniçağ'ın haberine göre Mehmet Şimşek, Katar-İngiliz ortaklığı tarafından Londra'da kurulan bir şirkette CEO olarak çalışıyor. Şimşek'in gerek Babacan, gerekse Davutoğlu ile de zaman zaman görüştüğü belirtiliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Şimşek, en son Şehir Üniversitesi üzerinden başlayan krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Halkbank'ı dolandırmakla" suçlanmıştı.Erdoğan, partisinin İstanbul'daki toplantısında şu açıklamalarda bulunmuştu: "Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı 'Arzu ederseniz bunu çözersiniz' dedi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin düşmanıyız. Burada HalkBankası'nın dolandırılması söz konusu. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında."

Mehmet Şimşek'in Katar Büyükelçisiyle buluşması kulisleri hareketlendirdi

Mehmet Şimşek, Salem, Katar, Politika, Güncel


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