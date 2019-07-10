10.07.2019 12:21
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Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

İDDİA GÜNDEM YARATTI

Medyaya yansıyan haberlerde görev aldığı dönemlerde ekonomide etkili bir isim olan Mehmet Şimşek'in Ali Babacan'ın yanında olmaya sıcak baktığı ifade ediliyordu.

ALÇI: ŞİMŞEK, BABACAN HAREKETİNİN TAM GÖBEĞİNDE

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın yanında yer alan isimlere ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme almış ve Mehmet Şimşek ile ilgili şu iddiayı gündeme getirmişti;

"MehmetŞimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor. Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin "nomenklatura"sının içinde."

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt
Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Reuters, Politika, Güncel

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