Mehmet Siyam Kesimoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. Bağımsız adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli yarışında % 37,53 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Mehmet Siyam Kesimoğlu toplamda 17.171 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu Kimdir?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1960 yılında doğan Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ankara Universitesi Siyasel Bilgiler Fakültesi'ni tamamladı. Turizm Bakanlığı'nda İrfan Gürpınar'ın bir süre bakan müşaviri olarak görev yapan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı, 22. Dönemde Türkiye- Estonya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, iki dönem CHP'den Kırklareli Milletvekiliği görevinde bulundu. Kesimoğlu, evli ve bir çocuk sahibidir.

Bağımsız Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.