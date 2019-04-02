Mehmet Sorut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TOKAT REŞADİYE belediye başkan adayı olan Mehmet Sorut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TOKAT REŞADİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Sorut isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TOKAT REŞADİYE adayı Mehmet Sorut kimdir? BTP TOKAT REŞADİYE adayı Mehmet Sorut yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Sorut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TOKAT REŞADİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Sorut REŞADİYE ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. REŞADİYE ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Mehmet Sorut adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

TOKAT REŞADİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.