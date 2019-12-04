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Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Salomon Cape Town Ultra Trail'e Türk sporcu Mehmet Soytürk damgasını vurdu.

04.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:25Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Salomon Cape Town Ultra Trail'e Türk sporcu Mehmet Soytürk damgasını vurdu. 65 kilometrelik zorlu etabı 06: 38: 40 saniyelik dereceyle tamamlayan Soytürk, parkur rekorunun sahibi oldu.
Salomon Türkiye takımı sporcusu Mehmet Soytürk, Cape Town Güney Afrika'da düzenlenen Salomon Cape Town Ultra Trail'de Türkiye'yi temsil etti. Soytürk, 65 km mesafede 3000 metre yükseklik kazanımı olan yarışı 06: 38: 40 saniyeyle kazanarak, parkur rekoru derecesi olan 06: 45: 29'u da kırmış oldu. Soytürk'ün ardından Güney Afrikalı sporcu Christiaan Greyling 07: 25: 52'lik derecesi ile yarışı ikinci sırada tamamlarken, Fransız sporcu Clément Désille de 07: 37: 52 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Bir sene önce Ultra Trail yarışlarında mücadele etmeye başlayan Mehmet Soytürk, Salomon Kapadokya Ultra Trail yarışının ardından katıldığı ikinci uluslararası Ultra Trail yarışı'ndan da başarılı bir sonuçla ayrıldı. Bu yarışın ardından Mehmet Soytürk'ün Uluslararası Ultra Maraton Birliği'nin puan indeksine göre üst seviye olan elit kategoriye yükselmesi bekleniyor.
(İHA)

Güney Afrika, Cape Town, Güncel

Kaynak: İHA

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