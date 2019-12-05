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Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı

Türk sporcu Mehmet Soytürk, bu yıl altıncısı düzenlenen Salomon Cape Town Ultra Trail yarışını parkur rekoru kırarak kazandı.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı
Türk sporcu Mehmet Soytürk, bu yıl altıncısı düzenlenen Salomon Cape Town Ultra Trail yarışını parkur rekoru kırarak kazandı.
Mehmet Soytürk, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen ve yaklaşık bin 700 sporcunun dört farklı kategoride start aldığı yarışta 65 kilometrelik etabı 06.38.40 saniyelik dereceyle zirvede tamamladı.
Türk sporcu, böylece organizasyonda daha önceki 06.45.29'luk rekoru geçerek parkur rekorunun sahibi oldu.
Mehmet Soytürk'ün lider tamamladığı yarışta Güney Afrikalı sporcu Christiaan Greyling 07.25.52'lik derecesi ile ikinci olurken, Fransız sporcu Clement Desille de 07.37.52'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Güney Afrika, Cape Town, Spor

Kaynak: AA

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