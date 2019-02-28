TKP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Şükrü Gökalpay Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Şükrü Gökalpay kimdir?

MEHMET ŞÜKRÜ GÖKALPAY KİMDİR?

Başkan adayı Gökalpay, 1963 yılında Samsun İli Bafra İlçesinde dünyaya geldi. İlköğretimi Ankara'da, ortaokulu İzmir'de, liseyi Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Halk Sağlığı yüksek lisansı yaptı.

İŞ YERİ HEKİMİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Şükrü Gökalpay, 1987-2003 yılları arasında sırasıyla Zonguldak Karabük, Çaycuma ve Ankara Etimesgut'ta sağlık ocağı hekimi olarak görev yaptı. 2004-2014 yılları arasında Silivri ve Beylikdüzü'nde sağlık ocağı hekimi olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren iş yeri hekimi olarak çalışmayı sürdürüyor. Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Aile Hekimleri Derneği gibi meslek örgütlerine üyedir. Mehmet Şükrü Gökalpay, evli ve iki çocuk babasıdır.