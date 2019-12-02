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Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

02.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:20Mehmet Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Mehmet Tahmazoğlu Engelliler Günü için yayınladığı mesajda hiç kimsenin 1 dakika sonrasının bile garantisi olmadığını belirtti.

Tahmazoğlu, herkesin bir engelli adayı olabileceğine dikkati çekerek, "Kimse engelli olmayı istemez. Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Hiç kimse 1 dakika sonra neler olacağını bilemez. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için biz de Şahinbey Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızı seferber edip destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye olarak, engelliler için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her zaman bütün bireylerimizin yanındayız. Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yaşayan bütün insanlarımızı ayırmadan, ötekileştirmeden destekliyoruz. Parolamız sevgi olduğu zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde hoşgörü olur, hoşgörünün olduğu yerde bütün insanların yüzünden tebessüm eksik olmaz. Önemli olan beyinlerin engelli olmamasıdır. Bütün engellilerin engelliler gününü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Dünya Engelliler Günü, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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