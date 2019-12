Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle kariyer gününde buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile Kariyer Günleri'nde buluşarak öğrencilere yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi.Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Günleri toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı."Öğrencilerimizi önemsiyoruz"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her alanda vatandaşın yaşamına dokunduklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onlar için eğitime önemli katkılar sunuyoruz. Üç yıldan bu yana ortaokul ve lise öğrencilerimize 395 bin adet spor ayakkabısı, 79 bin forma, 41 bin eşofman takımı hediye ettik. Başarılı öğrencilerimizi Konya'ya, 79 bin öğrencimizi ise uçakla Çanakkale'ye götürdük. 4 okul yaparak Milli Eğitim Müdürlüğümüze devrettik. Sosyal Tesislerimizde ve Gençlik Merkezlerimizde öğrencilerimize kurslar veriyoruz. Sizlerin iyi bir şekilde yetişip geleceğe hazırlanması bizler için çok önemli. Belediyeler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ve hayatını kolaylaştıracak çeşitli projeler üretir. Çiftçilerimize tohum, gübre, zeytin-fıstık fidanı ve hayvan yemi desteğinde bulunuyoruz. Şimdiye kadar 3 milyon 500 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize küçük ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunacağız. İhtiyaç sahibi ailelere destek oluyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizin tarihi dokusunu, turizme kazandırmak için restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımız için konut, iş yeri, park, yol gibi birçok hizmetler yapıyoruz" dedi."Gençlerimize güveniyoruz"Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ilçenin en başarılı öğrencileri arasında yer aldığını belirterek, "Eğitime her türlü desteği veren, okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılayan, özellikle gençlerimize temizlik ve geri dönüşüm bilincini aşılayan, onları Çanakkale'ye götüren Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Başkanımızın tecrübesi gençlerimize örnek olacaktır. Adil Teymur İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ilçemizin en başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Bu öğrencilerimiz gelecekte belediye başkanı ve milletvekili olarak memleketimizi daha güzel yerlerde en iyi şekilde temsil edeceklerdir" diye konuştu. - GAZİANTEP