Haberler » Spor » Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi - Spor

Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.

12.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:05Mehmet Tahmazoğlu: Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize geldi

Belediye Gençlik ve Kulübü Ampute Takımı, kazandığı Türkiye Kupası'nı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na getirerek armağan etti.

Final müsabakasında Ortotek Gaziler'i 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Şahinbey Belediyesi üçüncü kez bu mutlu sona ulaştı.

Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ampute Futbol Takımımızın yönetim kurulunu, teknik heyetini ve oyuncuları alınan başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Üçüncü kez Türkiye Kupası Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize gelmiş oldu. 2016-2017, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarının Türkiye Kupaları kulübümüzün müzesinde. Takımımız bizleri gururlandırdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntü

-Tahmazoğlu açıklamalar

-Ziyaretten görüntüler



Türkiye Kupası, Şahinbey, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:34 Antalyaspor Kulübü, Bülent Korkmaz'la ayrılığı resmen açıkladı
20:30 Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları statta ağırladı
20:23 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:13 Tapas: Atıştırmalık La Liga #2
20:13 Serie A raporu #7
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
17:48 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:10 Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
16:35 Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
12.11.2019 20:42:24