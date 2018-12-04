Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon
Şubesi tarafından organize edilen Mehmet Tan
Salon Futbolu Turnuvası başladı.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
'ne bağlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçı DHA
ile Sonnokta arasında oynanandı. Müsabakanın başlama vuruşunu ise Mehmet Tan'ın oğlu Levent Tan yaptı. TSYD
Trabzon Şube Başkanı Selçuk
Kılıç, Mehmet Tan gibi mesleğinde önemli işlere imza atmış bir duayenin ismini bu turnuvaya vermekten büyük bir onur duyduklarını belirterek, "Bu turnuvayı gerçekleştirmemizin amacı Mehmet Tan gibi bu meslekte önemli izler bırakmış bir ismi yaşatmak ve meslek hayatlarındaki koşturmaca nedeniyle çok fazla spor aktivitesi içerisinde yer alamayan basın mensuplarının biraz olsun sporla buluşması ve eğlenmesidir. Turnuvanın tüm basın camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Turnuvanın ilk günü A Grubu'nda oynanan 3 maçla tamamlandı. DHA ile Sonnokta arasında oynanan müsabakayı DHA 7-6 kazandı. İkinci maç ise GHSM ile Trabzonspor
arasında oynandı. Bu maç ise 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Son maçta ise Haber61, Sabah-AA'dan oluşan takımı 11-3 mağlup etti. - TRABZON
DHA,Türkiye Spor Yazarları Derneği,Trabzon,Mehmet Tan
04 Aralık 2018 Salı 12:46