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Mehmet Topal Başakşehir'de

Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

26.08.2019 19:35 Mehmet Topal Başakşehir'de
Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir Kulübü, Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı. 1+1 yıllık sözleşmenin imzalandığı törende Başkan Göksel Gümüşdağ ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(İHA)

Mehmet Topal, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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