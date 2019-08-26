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Mehmet Topal, Başakşehir'e transfer oluyor

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor.

26.08.2019 09:28
Mehmet Topal, Başakşehir'e transfer oluyor

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.

MehmetTopal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.

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Mehmet Topal, Başakşehir'e transfer oluyor

Mehmet Topal, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (3)
FORZABYURA: TAM YERİNİ BULMUŞ YETENEKSİZ ADAM
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