28.05.2019 16:04
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Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta taraftarla yaşadığı gerginlik sonrasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Topal'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe ve milli takımın kaptanı olan, Türk futbolunun en tecrübeli isimleri arasında yer alan Mehmet Topal, Antalyaspor maçında karşılaştığı durum ve sonrasında yapılan yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Mehmet Topal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun ve yorucu bir ligin son maçına huzur ve büyük bir inançla girdiğim an, bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı.Tarafımdan yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasını üzüntüyle takip ettim."

"KIZGINLIK, KIRGINLIK YAŞANIR"

"Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık vb.' söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. Kırgınlıklar kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım."

"BU HABERLERİ YAPANLARI VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

"Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak. Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum."

Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

Mehmet TopalMehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

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Antalyaspor, Fenerbahçe, Mehmet Topal, Spor


YORUMLAR (9)
ADINIZI YAZIN: Mehmet Topal a laf atanlar net söylüyorum vefasızdır. Adam her zaman elinden geldiği kadar oynamaya çalıştı iyi ya da kötü orası tartışılır ama hiç bir zaman yata yata maç kazanmadı
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ERKEK AMA PARASIZ ERKEK ERKEK Mİ: Gider mi ya Semih yıllarca kulübede oturdu yine gitmedi. O kadar para bırakılır mı?
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AA: ne oldu istediğin parayı veren çıkmadımı.
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FB: KESKE DIGER COPLERDE BOYLE GITMEK ISTESE KOVUYORUK GITMIYORLAR.
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  • KENAN : SİZİN GİBİ ÇÖPLERİN TEMİZLENMESİ LAZIM KÜFÜR HAKARET HAKKINI KİM VERİYOR SİZE EMBESİLLER.
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