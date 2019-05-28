Mehmet Topal'dan, "Sözleşmen Bitene Kadar Kal" Diyen Ersun Yanal'a Şok Yanıt

Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

"KENDİME BAŞKA KULÜP BULACAĞIM"

Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu "Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem" dedi. Yanal'ın "Sözleşmenin sonuna kadar kal" dediği tecrübeli futbolcu "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" diye rest çekti.