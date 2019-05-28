28.05.2019 09:50
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Mehmet Topal'dan, "Sözleşmen Bitene Kadar Kal" Diyen Ersun Yanal'a Şok Yanıt

Fenerbahçe, sezonun son maçında Antalyaspor'u 3-1 yenmişti. Mehmet Topal oyuna girdikten sonra ve maç bitiminde taraftarın yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Yanal'ın kalsın diye rapor verdiği Mehmet Topal takımdan ayrılmak istiyor.

Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

"KENDİME BAŞKA KULÜP BULACAĞIM"

Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu "Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem" dedi. Yanal'ın "Sözleşmenin sonuna kadar kal" dediği tecrübeli futbolcu "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" diye rest çekti.

Mehmet Topal'dan, Sözleşmen Bitene Kadar Kal Diyen Ersun Yanal'a Şok Yanıt

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Antalyaspor, Ersun Yanal, Mehmet Topal, Spor


YORUMLAR (30)
GFB1907: MEHMET TOPAL ADAMIN DİBİDİR EN EFENDİ FUTBOLCUDUR GİDERSE BJK YE GİDER
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MERSİNLİ: Futbolcusunu sahada ıslıklayan yuhalayan taraftar, en gereksiz taraftardır
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HAİN TARAFTARLAR SİZİ: SANKİ TAKIM ÇOK GÜZEL DE MEHMET TOPALA YÜKLENİLİYO BU FENERBAHÇE TARAFTARI KADAR NANKÖR Bİ TARAFTAR GÖRMEDİM MEHMET TOPAL HAKKIYLA OYNAYAN Bİ FUTBOLCU YAZIKLAR OLSUN FB TARAFTARINA ADAM OYNADIĞINDA KRAL OYNAMADIĞINDA KÖTÜ, KÖTÜ ZAMAN OLACAK İLLAKİ ZAMANINDA VERDİĞİ EMEKLERE YAZIK GİDİN BU TAKIMI BU HALE GETİREN ADAMA SESLENİN FUTBOLCUYA DEĞİL 20 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN BİLE DAHA ÇOK KOŞUYO HAİN FB TARAFTARI
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DELİ KADİR ULEN: Fenerbahçeliler bununda Heykelini diksin. Bi Avrupa kupası alamayan Takım anca Heykel diker
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AZO: Koca FB M. Topal a kaldıysa yazıklar olsun. . .
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