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Mehmet Topal Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe ile sezon sonu yollarını ayıran Mehmet Topal için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta aldığı sonuçlar sonrasında tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalanabileceği konuşuluyor.

02.08.2019 10:28
Mehmet Topal Fenerbahçe'ye geri dönüyor

F.Bahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal'la bir yıllık sözleşme yapılabileceği konuşuluyor. Topal'la birlikte adaptasyon sıkıntısı da yaşanmayacağı düşünülüyor.

BEDAVA AYEW

Akşam'da yer alan habere göre; Andre Ayew için yeni teklif geldi. Kulübü Swansea, Fenerbahçe'ye Ganalı oyuncuyu bedava teklif etti. Maddi sıkıntı yaşayan kulüp, 18 milyon euroya aldığı futbolcuyu bedelsiz olarak verip, masrafından kurtulmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 5 gol atan Ayew'i Yanal takımda tutmak istemiş, taraftarın tepkisi gelince vazgeçmişti.

ZANKA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.


Mehmet Topal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (5)
ŞAPKACI: VİZYONA BAKIN SİZ. 40 LIK EMREDEN SONRA 37 LİK MEMET TOPAL, HURDALIKTAN ÇIKARILIP YENİDEN BOYANAN KLASİK ARABALAR GİBİ KIYMETE BİNİYOR, GÖRÜNTÜ ŞIK OLABİLİR AMA YOL YAPMAZ BU ARABALAR.
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AHMET05: Mehmete güvenim tam
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FENERİST21: Üstüne para verin bu mal geri gelmesin
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FTH: eğer topal ve ayew geri dönerse şunu bütün dünya bilmeliki ersun yanal ve ali koç Fenerbahçe için bitmiş demektir taraftarın gözünde gram değeriniz kalmaz
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KENAN: Hadi ordan
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