Mehmet Topal Fenerbahçe'ye geri dönüyor

F.Bahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takımdan ayrılan Mehmet Topal'la bir yıllık sözleşme yapılabileceği konuşuluyor. Topal'la birlikte adaptasyon sıkıntısı da yaşanmayacağı düşünülüyor.

BEDAVA AYEW

Akşam'da yer alan habere göre; Andre Ayew için yeni teklif geldi. Kulübü Swansea, Fenerbahçe'ye Ganalı oyuncuyu bedava teklif etti. Maddi sıkıntı yaşayan kulüp, 18 milyon euroya aldığı futbolcuyu bedelsiz olarak verip, masrafından kurtulmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 5 gol atan Ayew'i Yanal takımda tutmak istemiş, taraftarın tepkisi gelince vazgeçmişti.

ZANKA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı. Huddersfield ile de görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe'nin transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig'de toplam 62 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.