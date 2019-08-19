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Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi

Fenerbahçe ile sezon sonu yollarını ayıran Mehmet Topal'ın transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a imza atmaya yakın olduğu ve Fatih Terim'in devreye girmesi sonrasında bu transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

19.08.2019 10:10
Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray şimdi de Mehmet Topal için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.

FATİH TERİM FAKTÖRÜ

İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifada ediliyor.

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Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi

Mehmet Topal, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR (3)
SARI NURİ: Oynasaydı fener de oynar dı takım düşmekten zor kurtuldu. bırakın topal ı sağlam birini alın
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TİM0135: Şener,Jimmy,Babel şimdide bu çakma örümcek, vizyon bu mu??? Terim yeter artık saçmaladığın!!!!
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EBRU ŞALLIK: galatasaraya kesinlikle defans lazım ve onyekuru gibi hızlı bir futbolcu lazım . . .
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