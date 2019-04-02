Mehmet Toraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM TORTUM belediye başkan adayı olan Mehmet Toraman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM TORTUM ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Toraman isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM TORTUM adayı Mehmet Toraman kimdir? Bağımsız ERZURUM TORTUM adayı Mehmet Toraman yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Toraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM TORTUM belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Toraman TORTUM ilçesinde % 1,11 oranında oy almıştır. TORTUM ilçesinde % 1,11 oranında oy olan Mehmet Toraman adlı Bağımsız adayı toplamda 140 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM TORTUM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.