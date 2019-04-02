Mehmet Tuna Soykan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Tuna Soykan oldu. CHP adayı Mehmet Tuna Soykan, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Tuna Soykan ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Tuna Soykan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tuna Soykan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Tuna Soykan, Kırklareli yarışında % 21,08 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mehmet Tuna Soykan toplamda 9.645 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Tuna Soykan Kimdir?

Kırklareli'nde 1951 yılında doğan Mehmet Tuna Soykan, ilk, orta ve lise öğrenimini Kırklareli'nde, yüksek lisansını ise İstanbul Marmara Universitesi'nde tamamladı. Bir süre Kırklareli Devlet Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev yapan Soykan, mesleğini özel muayenehanesinde sürdürmektedir. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nde siyasete başlayarak, CHP Kırklareli kurucu il başkanlığı görevinde bulundu. Soykan, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.