Mehmet Uğur Tatar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Uğur Tatar oldu. Bağımsız adayı Mehmet Uğur Tatar, DENİZLİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DENİZLİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Uğur Tatar ile ilgili seçim sonuçları ve DENİZLİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Uğur Tatar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DENİZLİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DENİZLİ aday yarışı ve DENİZLİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DENİZLİ Seçim Bilgileri

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DENİZLİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Tatar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Uğur Tatar, DENİZLİ yarışında % 0,60 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Mehmet Uğur Tatar toplamda 3.843 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Uğur Tatar Kimdir?

Mehmet Uğur Tatar, 1959 yılında Denizli'nin Kale ilçesinde doğdu. İlkokulu Denizli Katip Çelebi, ortaokulu Pamukkale Ortaokulunda okudu. Eğitimini Denizli Lisesi'nde tamamladı. Bir süre yük taşımacılığı yaptı.

1993 yılında, Denizli'de özel bir tesiste hurda kağıt ticaretine başladı. Faaliyete geçilmesinden sonra 2005 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Lisanslı Tesis" ünvanına sahip oldu. "SİZİN DE DİKİLİ BİR AĞACINIZ OLSUN." projesini; fidan dikim, dağıtım ve eğitim etkinliğini anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik, işletme misyonu çerçevesinde devam ettirdi. Farklı bir sektörde yatırım yapma adına 2015 yılında gıda sektöründe bir işletme kurdu.

Tatar, siyasi kariyerine 2004 Yılında Denizli'ye Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak başladı. 2011 yılında Denizli'de 1. sıradan Has Parti Milletvekili Adayı oldu. 2014 yılında AK Parti'ye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için başvurdu. 2015 yılında AK Parti Denizli Milletvekili Aday Adayı oldu. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Uğur Tatar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.



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