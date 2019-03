Mehmet Umur: Patikondularla Can Dostlarımıza Sağlıklı Bir Ortam Oluşturduk

Kaynak: DHA

SOKAK hayvanlarına yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyleyen AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur , "Bakırköy'e daha hizmete gelmeden önce ismine patikondu dediğimiz 150 tane kedi barınağı yaparak can dostlarımız için sağlıklı bir ortam oluşturduk" dedi.AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yaşam alanlarından kopmadan onlara sıcak bir barınma ortamı sağladı. Umur, Bakırköy'de 150 adet dağıtım gerçekleştirdikleri patikondularla her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi."150 TANE PATİKONDU YAPARAK İLÇEMİZİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIRAKTIK"Başkan Adayı Mehmet Umur, "Bakırköy'ün 15 mahallesindeki halkımız ile görüştüğümüzde sokak hayvanları konusunda ciddi bir hizmet eksikliği olduğunu tespit ettik. Daha hizmete gelmeden önce ismine patikondu dediğimiz 150 tane kulübe yaparak, ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık. Bunu yaparken de sitedeki komşularımızdan ricada bulunarak, bunu hangi alanda verimli kullanabileceksek oralara koymaya çalıştık. Buradaki tek amacımız sokakta yaşayan can dostlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturmak. Göreve gelmeden yaptığımız ilk icraatımız bu. Bizim 41 tane projemiz var. Bu 41 proje içerisindeki 2 projemiz can dostlarımızla ilgili. Sağlıklı projeler ürettik. Hizmet belediyeciliğini Bakırköy'e getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - İstanbul