Mehmet Ural Birand Son Yolculuğuna Uğurlandı

GAZETECİ Mehmet Ali Birand
'ın ağabeyi Mehmet Ural
Birand (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Ural Birand'ın cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Mehmet Ural Birand'ın eşi Nil Birand, kızı Gamze Bilbay ve yeğeni Umur Birand
taziyeleri kabul etti. Mehmet Ural Birand'ın cenazesi Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda kılınan öğle namazının ardından Erenköy
Mezarlığı'na götürüldü. - İstanbul
Mehmet Ali Birand, Mehmet Ural, Güncel
Kaynak: DHA