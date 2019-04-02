Mehmet Yağaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ ACIPAYAM belediye başkan adayı olan Mehmet Yağaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ACIPAYAM ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Yağaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ ACIPAYAM adayı Mehmet Yağaş kimdir? BTP DENİZLİ ACIPAYAM adayı Mehmet Yağaş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Yağaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ ACIPAYAM belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Yağaş ACIPAYAM ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. ACIPAYAM ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Mehmet Yağaş adlı BTP adayı toplamda 55 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ ACIPAYAM ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.